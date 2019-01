Nähtus nimega Kersna

Erinevalt Vahur Kersnast ma ei leia, et Evelini arhetüüp on tugev, endaga alati hakkamasaav Eesti naine, mida too järjekordse mammut-portreesaate üllitanud teleautor ise hiljuti meedias ütles. Pigem on endine esileedi oma arhetüübilt Marie Antoinette. Privileegipime valitsejaproua, kes aegajalt lamburimängudena erinevaid, ka «lihtsaid» asju proovib. Olgu selleks siis moekunstniku-või lastekirjanikuamet, rulluisutamine või leivaküpsetamine. Ja selle käigus ohtralt riigi, ehk siis «oma alamate» käest maksudena kogutud raha kulutab. Kaugenedes oma elustiilist ja mõtteviisilt sellestsamast rahvast selle käigus pöördumatult.

Teisalt, kuigi tõmbasin just paralleeli Prantsuse revolutsiooni eelsete aadlike lamburimängudega, ei kujuta sellist kangelannat ette muul kui meie «tõsielu-ajastul», kui meedia ülehelikiirusel kõike kajastab. Evelin Ilves on lihtsalt inimene, kelle kuulsus ei kahane, kuna ta on juba korra tuntuks saanud.

Ta paiskab endast ja meedia võtab vastu ja multiplitseerib killukesi, ükskõik mida: võrdsed on nii katsetused erinevatel elualadel nagu kodurestorani avamine kui sotsiaalmeediakontol foto avaldamine endast lumeinglit tegemas… (kas keegi kujutab ette Jackie Kennedyt lumeinglit tegemas?). Ja selle kõige kütteks ning enesestmõistetavaks eeltingimuseks on loomulikult kaasasündinud edevus ja enese-eksponeerimistung. Mitte, et saates «Nähtus nimega Evelin» kangelanna ise seda omamoodi protofeminismina ei esitleks…

Kersna seekordne peategelane on kahtlemata eelmistega (Alo Mattiisen, Urmas Ott, Mati Talvik…) võrreldes kõige vähem saavutanud traditsioonilises mõttes. Pigem on tegu mitte multitalendi-, vaid multiamatööriga. Ühtlasi on Evelin Ilves ka sellest reast ainsana eeldatavalt mitte oma elutee ja elutöö lõpus või juba meie hulgast lahkunud. Seega tundub Kersna seekordse pika portreesaate puhul esmakordselt ja omajagu värskelt, et Vahur Kersna ei ela portreteeritava kaudu välja omaenda änge ja frustratsioone, ei projitseeri temale omaenda elu(lugu).

Seega puudub ka tema eelnevate sama tüüpi saadete matusemeeleolu. Silma torkab ka Vahur Kersna kui intervjueerija ning Evelin Ilvese kui intervjueeritava hea klapp ja isegi omavaheline keemia. Meeleolu on sõbralik ning üksteist austav, puuduvad teravad vastandamis- ja paraku ka paljastavad momendid. Vist on üheks taoliseks plahvatuslikuks hetkeks planeeritud küsimus, millal Evelin oma presidendist eksabikaasa teisest naisest Ievast kuulis - Evelin suudab siiralt Kersnale otsa vaadata ja väita, et meediast.

Kuidas siis taasloob Evelin Ilves Vahur Kersna abil oma «meediakeha»?

Saade algab. Etnolik naishääl leelotab, Evelin käib maavillases kampsunis põllul, räägib, et on maalaps. Kohe alguses avab eks-esileedi end haavatavast küljest, rääkides õnnetult hukkunud koerast. Samasuguse sümpaatiakapitali kogumisena läheb järgmisena loosi vanaema mainimine.