ETV vahendab pühapäeval otsepildis «Wabaduse teekonna» tähtsündmusi

Eeloleval pühapäeval tähistatakse rahvamatkade, tuleteekonna ja mälestustseremooniatega üle Eesti saja aasta möödumist Vabadussõja pöördelahingutest. Ka ETV on sel puhul Vabadussõja ajaloolisel rindejoonel kohal ja vahendab päeva jooksul kolme saatega sündmusi Valklast Karksi-Nuiani.

Suurejoonelisele telepäevale saavad oma panuse anda ka kõik inimesed, kes sel päeval väljas tähistamas on – aadressile wabadus@err.ee on oodatud videod, mis annavad edasi meelolusid rahvamatkadelt ja piduliku päeva tähtsündmustelt, et neid tele vahendusel ka teiste vaatajatega jagada.