Erinevalt Vahur Kersnast ei leia ma, et Evelini arhetüüp on tugev, endaga alati hakkama saav eesti naine, nagu too järjekordse mammutportreesaate üllitanud teleautor ise hiljuti meedias ütles. Pigem on endine presidendiproua oma arhetüübilt Marie Antoinette. Privileegipime valitsejaproua, kes aeg-ajalt lamburimängudena erinevaid, ka «lihtsaid» asju proovib. Olgu selleks siis moekunstniku või lastekirjaniku amet, rulluisutamine või leivaküpsetamine. Ja selle käigus ohtralt riigi ehk «oma alamate» käest maksudena kogutud raha kulutab. Kaugenedes oma elustiililt ja mõtteviisilt sellestsamast rahvast sealjuures pöördumatult.