Poksifilm põrutab hellalt südamele

Filmi staar aga mõistagi selle sitke ja sihikindel nimitegelane Adonis Creed. Noore võitleja liigutavalt toekas suhe mentori Rockyga on endiselt «Creedi» sarja maagiline kandev jõud. Nüüd, kui valdavalt action-filmidest tuntud Stallone on jõudnud väärikalt 70ndatesse, mõjub ta elutarga ja mõistva isafiguuri rollis vägagi nauditavalt, justkui oleks Stallone’i tugevus kandunud musklitest südamesse. Samavõrra andekal «Musta pantri» staaril Michael B. Jordanil, kellel on mängida füüsiliselt palju nõudlikum osa, on eaka Stallone’iga hiilgav klapp, mistõttu soojendavad südant nende ühised helged jutuajamised väljaspool poksiringi.