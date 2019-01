«Silvio» keskmes on noor ärikas Sergio, kes tahab ükskõik mis hinnaga Itaalia megamagnaadi Silvio Berlusconi silmapiirile jõuda.

Kümmekond aastat tagasi kirjutas üks itaalia helilooja Silvio Berlusconile valimiskampaaniaks ülistuslaulu «Meno male che Silvio c'è» ehk tõlkes umbes «Küll on hea, et meil on Silvio», kus playboy-poliitikut kiidetakse taevani kui saapamaa ainuisikulist päästjat.