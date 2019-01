Kommentaar. Kuldgloobuste žürii näitas end heast küljest

Paljud asjad läksid nii, nagu ennustati. Näiteks Lady Gaga esitatud «Shallow» filmist «Täht on sündinud» valiti loomulikult parimaks filmilauluks. Imestada võib, mille eest «Bohemian Rhapsody» parima filmi kuldkera sai. Tegelikult oli see ju üsna hõre lugu, mis kannatas selle all, et Brian May ja Roger Taylor on veel elus. Tundus, et nii mõndagi tehti leebemaks ja nunnumaks. See, et tegelased eest ära ei taipa surra, tegi ju karuteene ka 2015. aasta räpifilmile «Straight Outta Comton». Rami Malek seevastu on oma auhinna Freddy Mercury kehastamise eest täiesti ära teeninud.

Rami Malekile (keskel) olid Freddy Mercury kehastamisel toeks Queeni liikmed Brian May ja Roger Taylor. Tulemuseks parim meesroll draamafilmis «Bohemian Rhapsody». FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Tervelt kolm auhinda noppinud Peter Farrelly «Roheline raamat» jõuab Eesti kinodesse sel reedel ning siis on õige aeg sellele hinnang anda. Parima režisööri auhinna sai Alfonso Cuarón filmi «Roma» eest (ühtlasi parim võõrkeelne film), see on Eestis vaadatav Netflixis. Hea ja halb ka. Hea, et me seda üldse näeme, aga halb, sest see mustvalge tundlik lugu on kindlasti kinomaterjal. «Roma» ei anna ennast hõlpsasti kätte, vaid tahab pühendumist, nii et pult ja telefon käeulatusest väljas oleksid. Ka Cuaróni enda operaatoritöö vajab mõjule pääsemiseks suuremat ekraani.

Alfonso Cuarónile tõi «Roma» kaks Kuldgloobust: parima režissööritöö ja parima võõrkeelse filmi eest. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Olivia Colman vääris draamafilmi parima naisosatäitja Kuldgloobust kuninganna Anne'i rolli eest Yorgos Lanthimose filmis «Soosik». FOTO: Handout/Reuters

Üks minu isiklikke möödunud aasta lemmikuid, Yorgos Lanthimose «Soosik» sai vaid ühe auhinna, parima naispeaosatäitja Olivia Colmani soorituse eest. Õigupoolest vääriks see mingit naisnäitlejate triumviraadipreemiat, sest Emma Stone ja Rachel Weisz esinevad samaväärselt. «Soosik» vääriks just parima filmi auhinda, mis siis, et Langhimos on oma varasema loominguga võrreldes muutunud publikusõbralikumaks (või ka tänu sellele). «Soosik» jõuab meie kinodesse järgmisel nädalal, soovitan vaadata.

Richard Madden kehastas vaprat ja lihtsameelset ihukaitsjat telesarjas «Bodyguard» ja sai teledraama parima meesnäitleja auhinna. FOTO: Handout/Reuters

Omaette ooper on teleauhindadega. On ju viimastel aastatel räägitud palju sellest, kuidas voogedastusteenused nagu Netflix järjest enam raha ja talente suurelt ekraanilt ära meelitavad. Sellessamas Netflixis võib vaadata parima komöödiasarja ja parima komöödiasarja meesnäitleja auhinna (Michael Douglas) saanud «The Kominsky Methodit» ja parima draamasarja meesnäitleja laureaati Richard Maddenit («Bodyguard»). Parima naisnäitleja laureaadi Patricia Arquette’iga sari «Põgenemine Dannemorast» jookseb veebiteenuses Tvplaypremium. Meespeaosas muide on seal Benicio Del Toro.

Oma suhtumist telesarjadesse näitasid auhinnagalal ka õhtujuhid Andy Samberg ja Sandra Oh. Näitleja Jim Carrey kandideeris auhinnale telesarjaga «Kidding», kuid istus esiridades, mis oli reserveeritud filmitegelastele. Nii palusid Samberg ja Oh tal lahkesti teletegijate poolele, tagumisse lauda kolida, mida Carrey kohale ilmunud turvamehe saatel ka tegi. OK, see oli tegelikult auhinnaõhtu stsenaariumisse sisse kirjutatud piinlikuvõitu intermeedium. Aga kas suure ja väikese ekraani vaheline segregatsioon jääb kehtima või rullivad voogedastusteenused oma rahapakkidega kindlameelselt kinomaailma sisse? Kas Cannes’i filmifestival lubab lõpuks oma ekraanile Netflixi toodangu? Saame näha.

Kuldgloobused 2018

Filmid Draama: «Bohemian Rhapsody»

Muusikal või komöödia: «Roheline raamat»

Filmirežissöör: Alfonso Cuarón, «Roma»

Naisnäitleja, draama: Glenn Close, «The Wife»

Meesnäitleja, draama: Rami Malek, «Bohemian Rhapsody»

Naisnäitleja, muusikal või komöödia: Olivia Colman, «Soosik»

Meesnäitleja, muusikal või komöödia: Christian Bale, «Vice»

Naiskõrvalosa: Regina King, «If Beale Street Could Talk»

Meeskõrvalosa: Mahershala Ali, «Roheline raamat»

Filmistsenaarium: Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly, «Roheline raamat»

Animafilm: «Ämblikmees: Uus universum»

Võõrkeelne film: «Roma»

Originaalmuusika: Justin Hurwitz, «Esimene inimene»

Filmilaul: «Shallow» filmist «Täht on sündinud» Telesarjad Telesari, draama: «The Americans» FX

Naisnäitleja telesarjas, draama: Sandra Oh, «Killing Eve»

Meesnäitleja telesarjas, draama: Richard Madden, «Bodyguard»

Telesari, muusikal või komöödia: «The Kominsky Method»

Naisnäitleja telesarjas, muusikal või komöödia: Rachel Brosnahan, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Meesnäitleja telesarjas, muusikal või komöödia: Michael Douglas, «The Kominsky Method»

Lühisari või telefilm: «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story,»

Naisnäitleja lühisarjas või telefilmis: Patricia Arquette, «Põgenemine Dannemorast»

Meesnäitleja lühisarjas või telefilmis: Darren Criss, «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Naiskõrvalosa telesarjas, lühisarjas või telefilmis: Patricia Clarkson, «Sharp Objects»

Meeskõrvalosa telesarjas, lühisarjas või telefilmis: Ben Whishaw, «A Very English Scandal»