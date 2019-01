Kumu näitab ebatavalist filmi vee vägevast jõust

«Aquarela» ehk «Akvarell» on ebatavaline pilguheit ühe maailma ürgalge ja väärtuslikuma loodusressursi – vee – lummavale ilule, aga ka purustavale jõule, mis inimtegevuse tagajärjel muutub üha kontrollimatumaks. Olgu see maailma sügavaim järv Baikal, kõrgeim juga Angel või üle saja inimelu nõudnud orkaan Irma, filmi autor on jäädvustanud vee olemust hämmastavalt laial emotsionaalsel skaalal ja erakordse visuaalse üksikasjalikkusega.