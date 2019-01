VAU! Maailmakuulsad teatritegijad alustavad Eesti ülikooliga koostööd

Uue rahvusvahelise magistriõppekava Contemporary Physical Performance Making (CPPM) algataja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professori Jüri Naela sõnul saab loodav programm olema eksperimentaalse mõtlemisega noorte etenduskunstnike kohtumispaik. «Selle magistriprogrammiga soovime inspireerida noori kunstnikke leidma nende enda loomingulist käekirja, võimaldades neil kohtuda ja töötada väga erinevate etenduskunstnikega üle terve maailma. Kõik külalised on erineva maailmavaate ja töömeetodiga ning just seepärast on nad ka siia õpetama kutsutud,» ütles Nael.