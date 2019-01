Tartu kunsti erinevused ja kordused

Vahest ongi kõige sobivam alustada Mati Leppikust, kes on seda soovi täitnud humoorikalt, nii-öelda otsesõnu, asetanud modelli maalile «Täpiline tekk» jalad ülespidi. Vastasseinal olevat (õigetpidi) akti näen ma Liisi Ördi loomingus esimest korda. Midagi uut on ka ühes Imat Suumanni pildis. Selgub, et ta on võtnud kaasautoriks räiget koloriiti ning sigrimigri joonestikku harrastava Alar Tuuli. Tulemuseks on huvitav visuaalne konflikt. Tema kõrval olev Enn Põldroos on aga tuttavas mängulises vormis. Figuur maalis «Varjub pildi sisse» on üheaegselt pildi taga ja pildi sees.