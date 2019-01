Kumus näeb sümbolistide näitust

Viimast kuud on Kumu kunstimuuseumis suures saalis avatud kolme Balti riigi koostöönäitus «Vabad hinged. Sümbolism Baltimaade kunstis», mis oli algselt eksponeeritud Pariisis mainekas Orsay Muuseumis. See on ainukordne võimalus näha Eesti, Läti ja Leedu kunstiklassika keskseid töid koos ühel näitusel. Kumu kunstimuuseum palub publikul näitusele aegsasti kiirustada, et vältida viimase nädala järjekordi.