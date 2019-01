Vaata punkansambli Tabloited uut videot

«See oli hea pop-punk väljakutse,» põhjendab Go Away Birdist tuntud sinipäine lauljatar. «See oli üsna algusest selge, mida kinnitas ka loo demo kuulnud tuttav feminist, et antud tekstile annab õige mõtte naishääl ja kuna Hanna on üks ülivähestest meie naislauljatest, kellele pole punkmuusika võõras, siis nii ta läks ja nii ta jäi,» selgitab Tabloitedi kitarrist Mart Niineste solistivaliku omapoolseid tagamaid.

Parman täiendab: «Ma arvan, et alates Miipi aegadest, kui esimest korda öeldi meie tehtu kohta punk (barbie-punk), olen tundnud mingit emotsionaalset sidet, et kuulun ühe jalaga ka sinna sisse, lisaks muidugi pidev sildistamine siniste juuste tõttu.» Lisaks on lauljatari elus olnud perioode, kus ta on kuulanud peamiselt just punkmuusikat.

Video enda kohta sõnab Niineste: «Võti on loos mainitud Vennaskonna kontsert. Miks mitte näidata musavideos hoopis teist bändi esinemas? Seda enam, et olin suve lõpus Kohtla-Järvel jupi Vennaskonna esinemist filminud. Ja kuna juhtumisi olin stuudios ka veidi Hannat ja loos viiuldanud Karl Kortsu filminud, lõikasin need kaadrid ka sinna sisse. Absoluutselt suvaline värk, aga samas klapib.»