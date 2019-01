Kumus tehti rekord

Sirje Helme selgitab: «Me uskusime, et aasta 2018 tuleb vägev, aga tulemus oli veelgi parem, kui planeerisime. Aastast 2019 ei saa kloonida eelmist aastat juba seetõttu, et see on Eesti Kunstimuuseumi juubeliaasta ning meie tegevusfookus on n-ö sissepoole, Eesti inimestele. Tutvustame oma näitustel muuseumi ajalugu ja kogusid, kuid see ei tähenda, et rahvusvaheline näituste vahetus katkeks.»