Kinoteater uurib kunsti mõju

Kinoteater kirjutab: «Kui eestlased nägid esimest korda teatrietendust, olevat nad hirmust jooksma pistnud. John Stuart Mill kaalus 20-aastaselt enesetappu, kui tema kätte sattus Wordsworthi luulekogu. See tekitas temas hingelise vapustuse ja võitis tagasi elule.

Saksa sõduritele jagati Esimeses maailmasõjas 150,000 Nietzsche raamatut «Nõnda kõneles Zarathustra», et tõsta nende võitlusmoraali.

Kunst paneb inimesed tegema imelikke asju, seetõttu uurib Kinoteater oma uues lavastuses, et mida täpselt ja miks see nii on.