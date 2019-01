Klaabu seikleb Tartus

Klaabu on muinasjutuline olend, kes sündis pisitillukesest vihmapiisast. Klaabu eriliseks omaduseks on oskus oma kuju iga olukorra jaoks sobivaks muuta ning tänu sellele saab ta üle paljudest raskustest. Ükskõik kuhu Klaabu ka läheb ja mida ta teeb, ikka on ta sealjuures rõõmsameelne, abivalmis, heatahtlik ja uudishimulik ning toob ka teiste jaoks kaasa hea tuju!