Pärt Uusbergi teosest «Eestimaa atmosfäärid» ilmus CD ja DVD

«Eestimaa atmosfäärid» FOTO: plaat

Lisaks heliplaadile on välja antud ka DVD, kus saab teose saatel vaadata Madis Reimundi spetsiaalselt selle teose jaoks filmitud kaadreid Eestimaa loodusest erinevatel aastaaegadel.

Pärt Uusberg kirjeldab loodud kooriteost, mis koosneb laste-, nais-, mees- ja segakooritsüklitest ning neid põimivatest regilauluseadetest puhkpilliorkestrile, kui omamoodi tänuavaldust üle-eestilistele kollektiividele: «Minu lapsepõlve üheks ilusaks osaks olid kahtlemata iga-aastased augustikuus toimunud Vana-Vigala laagrid, kus kõik need kollektiivid omavahel kohtusid. Minu vaatenurgast on «Eestimaa atmosfäärid» omal kombel justkui tänuavaldus sellele, et üldse taoline nähtus nagu üle-eestilised noortekollektiivid meil Eestis eksisteerivad.»

Samuti tõstis helilooja esile koostööd operaator Madis Reimundiga, kes tema muusikast ja teosest kõlavatest luuletustest lähtuvalt filmis terve aasta jooksul Eestimaa loodust: «Koostöö Madisega oli väga meeldiv. Usun, et meil, eestlastel, on põhjust sügavalt tänulik olla, et elame maal, kus iga aastaaeg on niivõrd oma nägu.»

Plaadi salvestasid Kaspar Karner ja Kuldar Schüts Tallinna Metodisti kirikus ning kujundas Getter Vahar.

«Eestimaa atmosfäärid» oli üks 2015. aastal toimunud EV100 muusikasündmuste ideekonkursi võitjatest, mis moodustasid EV100 muusika tähtsündmuste tuumiku ning ühtlasi juhatas sisse Eesti Vabariigi juubeliaasta. Teose esmaettekanne toimus 31. detsembril 2017 Nordea kontserdimajas.