Velvo Väli jäi Rakvere Teatriga rahule

Teatrijuht Velvo Väli sõnul võis 2018. aastaga saab igati rahule jääda: «Tegemist oli EV100 aastaga ja mitmed eesmärgid olid just sellest kantud. Ürituste külastajate koguarv 155 000 on samuti märgiline. Nii suurt arvu külastusi pole me varem ajaloos näinud.»

«Maailm mõtestatud! Nii võiks hüüda, kui teaks, et maailm ei muutu. Aga õnneks ta muutub ja mõtestamine (loodetavasti...) kestab ja laseb (loodetavasti...) uutel mõtetel veel suurema hooga peale tulla. Ehk siis lavale tulla. Eelmisel aastal tuli Rakvere Teatril maailma kohta päris mitu mõtet, millest mitu sai ka lõpuni mõeldud ehk siis lavastustena lavale toodud. Oli tundelisemaid ja mõtlikumaid mõtteid, kentsakaid-naljakaid ja keskmise kõvadusega sekka samuti, sest maailm ongi mitmesugune, mitmemõtteline. Eelmist aastat alustasime kergemate mõtetega, mis olid seotud lavakujunduse lagunemisega ehk siis kriminalistika süvahoovusi loodiva märul-komöödiaga «Hullemast hullem». Maailma mõttest oleks kindlasti tükk puudus, kui puuduks Eesti, kus me seda maailma mõtestada saame. Kahe eripalgelise projektiga, «LA H US» ja «Puudutada kuud», avasime südame Eestile. Neile eestlastele, kes meie juurest maailma teise otsa ehk siis Kanadasse pidid minema ning eestlastele, kes üheksakümnendatel maa pealt musta mure juurest kuuni tahtsid tantsida. «LA H US» käis sügisel ka Kanadas ja kinnitas, et kahes maailma eri otsas olevad eestlased vajavad eesti kodu, sest ainult seal saab sündida mõte, mis midagi väärt on. “Puudutada kuud” tõi Rakverre tantsuteatri Fine 5, kellega koos kombineeriti elav pilt meie lähiajaloost nii liigutuses kui sõnas, nii maal kui linnas, nii diskoteegis kui rahvatantsutrennis. Kuu sai puudutatud ja kaasaegne tants Rakverre toodud. Suvine lavastus Arknal – «Lõikuspeo tantsud» andis meile viie naise armastusloo, kelle südames hõõgus suur tunne nagu lõkked lavastuse lõpupildis, isegi kui reaalne elu nad õnnest ilma jättis. Pea-aegu ilma jäi õnnest ka rätsepmeister Kiir Urmas Lennuki autorilavastuses «Paunvere poiste igavene kevade», kuid kohtlaste külas, kus kirjanik Lutsu tegelased keset kollast lillevälja oma asju ajavad, peitub õnn selles väikeses hetkes, kui sa mõistad, et sinu sees on midagi suurt, isegi kui maailm su ümber on väike. Laul, Nukrus, Nali. Väikese maailma ümbersünd ja uus-aasta ime kaudu uue mõtte saamine komöödias «Kuni ta suri» kinnistas eelmise teatriaasta head mõtted vaatajate südametesse. Väikseid teatrisõpru rõõmustati eelmisel aastal lausa kolme lavastusega: „Päästame ema”, «Põrsas desmond ja sookolli lõks» ning «Pipi peab jõule»2018. aasta laseb loota, et punkti asemel saame tegijatena panna Rakvere Teatri mõtte lõppu kolm punkti, sest maailm muutub...»