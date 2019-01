Eesti Muusikaauhinnad 2019: Selgusid Aasta Klassikaalbumi nominendid

Aasta Klassikaalbumi žanrikategooriate kandidaatide nimekiri koostati Eesti Muusikanõukogu liikmete esitatud ettepanekute alusel. Kategooria sisaldab žanrikategooriaid, milleks on kammermuusika, sümfooniline või lavamuusikamuusika, koorimuusika ja eesti helilooming. Erinevatest valdkonna ekspertidest koosnenud žürii valis esitatud plaatide põhjal parimad. Iga žanrikategooria parim pälvis nominatsiooni ja just nende seast valitakse Aasta Klassikaalbum. Plaatide kuulamine ja hindamine toimus läbi Eesti Muusikaauhindade häälestussüsteemi.

Tegemist on järjekorras Erkki-Sven Tüüri neljanda autoriplaadiga, mis ilmunud maineka Soome plaadimärgi Ondine all. Plaadil on kaks instrumentaalkontserti – «Illuminatio» vioolale ja orkestrile ning «Whistles and Whispers from Uluru» plokkflöödile ja keelpilliorkestrile. Albumile on salvestatud ka Sümfoonia nr. 8, mille esiettekanne toimus 2010. aasta aprillikuus Glasgow City Halls'is Šoti Kammerorkestri ja Olari Eltsi esituses.