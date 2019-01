Loodav Eesti Ajaloomuuseumi sihtasutus liidab kaks riigimuuseumit

Uue sihtasutuse loomine on osa muuseumide ümberkorraldamisest, mis peab tagama asutuste tegevuse kestlikkuse ja muuseumide mitmekesisuse. Asutatav sihtasutus võtab üle kahe praegu Kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutuse, Eesti Ajaloomuuseumi ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi ülesanded, lepingud ja vara. Mõlema muuseumi kogud jäävad riigile ning sihtasutuse loomine ei too kaasa katkestusi muuseumide tegevuses.

«Meie kogemus näitab, et sihtasutusena töötavad muuseumid on tänu laiemale juhtimiskompetentsi kaasamisele suurendanud nii külastajate arvu kui ka omatulu. Kahe muuseumi liitmine, nende tegevuste põimimine ja tõhusam üksuste koostöö aitab kaasa sellele, et külastajale saab pakkuda veelgi paremat muuseumikogemust ja programme,» ütles kultuuriminister Indrek Saar.