Laulu- ja tantsupidu lauldi avatuks

Laulupeo peadirigent Peeter Perensi sõnul on tal väga hea meel selle üle, et juubeli laulu- ja tantsupeo aasta avati just Eesti Muusika ja Teatriakadeemias. Laulupeo avakontsert 6. juulil kannab alapealkirja «Õpetajale».

Tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste sõnul teeb selle peo eriliseks ilmselt see, et pea pooled tantsud on pärit varasematelt pidudelt ja saatemuusika on saanud uue kuue. «Kindlasti on peol hetki, mis võivad tekitada vaatajates ja tegijates äratundmisrõõmu. Ma loodan väga, et 2019. aasta suur pidu lubab nii peolistel kui ka pealtvaatajatel tunda, et vabal maal oma rada käia on meie suur võimalus ja niisama suur vastutus. Vastutus nende ees, kes on käinud enne meid, aga veelgi enam nende ees, kes praegu oma esimesi samme astuvad,» selgitas Rajaste.