Sopranod 20

Eneserefleksioon oli Sopranodes olulisel kohal, mõtleme kasvõi sellele, et seriaali mingis mõttes telg moodustus ümber New Jersey maffiabossi Tony Soprano teraapiasessioonide psühhoterapeut dr Jennifer Melfi (Lorraine Bracco) juures. Samuti tajuvad mõned sarja tegelastest oma kohta mingis mõttes kui ajaloo lõpus – Ameerika maffia kuldajad on jäänud minevikku nagu vast ka klassikalise Ameerika kapitalismi ajad, mille üks osa on kindlasti ka maffia. Kui ta sõbrad satuvad vahel liigsele nostalgialainele ja hakkavad rääkima, et vanasti oli ikka kõik parem, leiab Tony Soprano, et „„mäletad, kui“ on vestluse madalaim vorm“.