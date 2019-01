Esimese eesti filmimehe Johannes Pääsukese etnograafilisest dokumentaalfilmist (ekspeditsioonid 1912 ja 1913) «Retk läbi Setumaa» on säilinud vaid seitse minutit. Hardi Volmer võttis kätte ja üritas nende minutite ümber ehitada täismõõdulise mängufilmi, mis jutustaks Pääsukese (Ott Sepp) ja tema kaaslase Harri Volteri (Märt Avandi) seiklustest.

Mingeid dokumentaalseid tõendeid juhtumistest muidugi ei ole, sest kadunud/hävinud on ka Pääsukese reisipäevik, üldse on noorelt surnud mehest vähe teada. See annab Volmeri filmi pealkirjale kuhjaga ambivalentsust ja talle endale vabad käed oma nimitegelase kujundamiseks ning seikluste joonistamiseks.