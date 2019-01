O-s on asju

Juhan Raud kirjutab Laurentsiuse näitusest «OOOO» Vaal galeriis: «Kummirõnga motiiv lubab ennast ikka ja jälle ümber tõlgendada – see on avatud lõpututele transformatsioonidele. Need rõngad võivad nüüd lisaks iseendale olla ka näiteks glasuurisõõrikud, päästerõngad, nullid, mõne unustatud jumalanna sõrmused… Seda rida võiks lõputult jätkata.»