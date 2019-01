Vikerkaar loeb. Pildikesi kadunud maailmast

Kui suurelt mõelda, siis tundub, et praeguse Eesti riigi ees seisab üks oluline ülesanne: tõlkida eesti keelde kõik hinnalisem meie saksakeelsest kirjapärandist, kõik need Hupeli, Luce, Petri, Mellini, Wiedemanni jt valgustuslikud, romantilised või akadeemilised etnograafiad eelmoodsate eestlaste eluolust. Rääkimata vanadest Eesti ajaraamatutest, reisikirjadest, kirjavahetustest jne. Paistab, et ainult see suur tõlketegu võiks aidata meil hoida sidet möödunud aegadega, arendada ajalooteadvust, mis ulatub kaugemale rahvuslikust ärkamisajast.

Ants Hein on teinud tänuväärse sammu selle suure ettevõtmise poole. Tema kokku seatud ja põhilises tõlgitud Eesti kosjakommete antoloogia 16. sajandi lõpust 19. sajandi lõpuni on midagi palju enamat kui pelgalt ajalooline uurimus talurahva pulmadest, see on ennekõike sissevaade ühte kadunud maailma, mille olemasolugi hakkab meil ununema. See on omalaadi eestluse lugemik, rikastatud paljude haruldaste ja põnevate piltidega. Hein on kogunud eestlaste ja nende eluviisi kohta kirjutatut juba aastakümneid, see on olnud visa ja nõudlik töö, kus lugeda tuleb väga erinevates keeltes ja käekirjades. Rääkimata piltide jahtimisest mööda muuseume ja arhiive. Kuid tulemuseks on varamu, mis on mitmeti hindamatu.

Sellest varamust on ta teinud nüüd ühe temaatilise väljavõtte, mis keskendub eestlaste kosja- ja pulmakommetele. Miks just nendele? Vastus on ilmselt lihtne, pulmatavades avaneb ühe rahva iseloom vahest kõige aredamalt, abiellumine on üks traditsioonilise elukorralduse tähtsamaid siirderiitusi, mis on läbi aegade köitnud rändurite, misjonäride ja etnograafide tähelepanu. Ütle, kuidas sa abiellud, ja ma ütlen, kes sa oled!

Kuid kindlasti on valikul veel teinegi põhjus. Hein tõdeb põhjendatult, et eesti pulmakombed on pälvinud eesti folkloristide ja etnoloogide püsivat huvi, kuid paraku on neid uuritud enamasti vaid rahvaluulekogude põhjal. Need 19. sajandi viimase veerandi ja 20. sajandi üleskirjutused on muidugi hinnalise väärtusega, ent harva ulatuvad need vähegi usaldusväärselt hõlmama aega enne 19. sajandi algust.

Heina „Vanaaja pulm“ näitab veenvalt, milline veealune maailm avaneb sellele, kes rahvaluule asemel pöörab tähelepanu vanemale reisikirjandusele ja etnograafiale. Külalise pilk märkab tihti seda, mida kohapeal ei osata oluliseks või eriliseks pidada, eriti veel siis, kui selle pilgu taga on hea haridus ja arenenud empaatiavõime. Selliseid haritud, empaatilisi ja kirjutamiskalduvustega reisimehi, pastoreid, kooli- ja koduõpetajaid sattus Eesti alale varauusajast saati aina enam, eriti 18. ja 19. sajandil.

Nende ülestähendused on tänapäeval peamine võimalus mõista, mis elu elasid eestlased enne, kui nad ise enda elust kirjutama hakkasid. (Viimasega seoses tsiteerib Hein Tartu Ülikooli omaaegse eesti keele lektori Johann Samuel Boubrigi tähenduslikke sõnu 1852. aastast: „Eestlane ise ei kirjuta oma elust midagi, vähemalt midagi seostatut. Ja kui ta on veidi haridust saanud, siis osutub kogu ta kirjutatu võltsiks ja saksapäraseks.“)