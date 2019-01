See 16.–19. sajandi Eestimaa, mis raamatust vastu kiikab, ei ole päris see rahvusromantilisest kaanonist õilistatud Eesti, millega on minevikule mõeldes enamasti harjutud. Nende esivanemate silmad, mis ridade vahelt vastu piiluvad, mõjuvad ühteaegu õudu äratavalt ning samas otsatult kurvalt ja meeleheitlikult. Elu ei olnud tol ammusel ajal mingi meelakkumine ning sestap polegi imestada, et sellele üritati käepäraste nappide vahenditega veidigi jumet lisada.