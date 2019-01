Nii ja naa. Juubeliaasta oodatuim spordiraamat on kohal!

Esmalt tasub tähele panna, millele on eessõnas osutanud raamatu konsultant ja suunaandja, Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi dotsent Olaf Mertelsmann („Eessõna ehk kuidas kirjutada Eesti spordiajalugu?“): „See raamat on esimene katse anda ülevaade Eesti spordiajaloost ja järgida seejuures akadeemilisi põhimõtteid. Vastupidiselt eelarvamustele ei tähenda teaduslik kirjutamine, et tulemus peaks olema eriti igav või iseäranis keeruline. See on halvasti kirjutavate teadlaste probleem.