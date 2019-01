Kino Artis 2018. aasta hitiks kujunes kodumaine dokumentaalfilm

Kui publikurohkeim oli Joosep Matjuse kummardus Eestimaa metsikule ja ürgsele loodusele, loodusfilm «Tuulte tahutud maa», siis teisele kohale platseerus 6300 vaatajaga Moonika Siimetsa esimene täispikk mängufilm, võrratu «Seltsimees laps», mis põhineb Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel. Esikolmikust leiab ka Eesti esimese päris oma jõulufilmi «Eia jõulud Tondikakul», kuid et soe ja südamlik film on jätkuvalt kinolinal, ei saa lõplikke vaatajanumbreid veel lukku lüüa. Detsembris nautis kinos Artis Eia seiklusi enam kui 5600 kinokülastajat.

«Teeb erilist heameelt, et meie kino möödunud aasta vaadatuimate filmide sekka jõudis nii palju Eesti filme. See on tõestus eestikeelsete filmide kõrgest tasemest. Samuti on hea meel dokumentaalfilmide edu üle, sest neil ei ole sugugi lihtne võistelda laia valiku fantaasiafilmidega,» ütleb Kino Artis juht Rein Palosaar.