Kronman juhtis ka suvel Helsingis avatud uue muuseumi Amos Rex rajamist ning Soome-Rootsi kultuurikeskuse Hanaholmeni täielikku renoveerimist. Neeme Rauale antud intervjuus räägib ta, et Soome pealinnas on viimastel aastatel töötatud selgelt selle nimel, et linna rahvusvaheliseks turismimagnetiks muuta, kasutades turismidollarite ligitõmbamiseks just maailmaklassi kuuluvaid kultuurirajatisi. Kronmani sõnul luuakse Helsingi südalinna teadlikult üha enam suuri ja uhkeid ning rahva seas populaarseid siseruume, mis oleksid külmal ajal omamoodi linnaväljakuteks.