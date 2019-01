Seriaalist „Lasna-Горск“ on räägitud palju ja kaua. Seda on reklaamitud ühismeedias ja pea kõigis Eesti ja naaberriikide venekeelsetes ajakirjandusväljaannetes. Stseene võtteplatsilt võis pidevalt näha telekanalis ETV+.

See muidugi ei üllata, sest mõtte luua Eesti esimene venekeelne seriaal oli välja käinud just Darja Saar, nüüdseks juba endine ETV+ peatoimetaja. Darja Saar on samuti „LasnaГорскi“ tegevprodutsent. Iseenesest on tegu suurepärase ideega: kasutada olmekomöödia žanr ära vene-eesti lõimumise populariseerimiseks, põimides sisse Lasnamäe tuttavlikku keskkonda ja vürtsitades kõike sealsete elanike tunnusjoontega. Ülesanne lahendati lihtsalt: paneme kokku eesti mehe ja vene naise ning kogu perekonna elama üürikorterisse. Vanaisa Zahharov ja väimees Mihkel Tamm kehastavad erinevaid põlvkondi ning ühtlasi venelaste ja eestlaste konflikti.