Aasta Muusik 2018 on Risto Joost

Risto Joost on oma põlvkonna muusikute hulgas üks tähtsamaid kõneisikuid ja visionääre, kes paistab silma eesti heliloojate loomingu tellija ja tõlgendajana. Tema kontserdid nii dirigendi kui ka lauljana on kõrgetasemelised ja inspireerivad. Eesti Rahvusringhäälingut seob Risto Joostiga pika-ajaline koostöö, Klassikaraadio on vahendanud otseülekandes ja jäädvustanud suure osa tema kontsertidest.