Galerii: Bulgaaria vanim linn Plovdiv alustas aastat Euroopa kultuuripealinnana

Umbes 50 000 inimest kogunes keskväljakule, et saada osa üritusest «Me oleme igat värvi,» millel esineb ühtekokku 1500 kohalikku ja välisartisti.

Bulgaaria suuruselt teine linn Plovdiv on väidetavalt vanim püsiasustusega linn Euroopas rohkem kui 6000-aastase ajalooga.

Maritsa jõe mõlemal kaldal asuv linn on tuntud oma etnilise mitmekesisusega. Paljud Plovdivi 340 000 elanikust kuuluvad türgi, roma, armeenia, kreeka ja juudi vähemuste hulka. Samas on kõik need vähemused tugevalt mõjutanud linna kultuurielu.