Sadamateatris jõuab lavale Henning Mankelli draama

«Me oleme hästi tulevikku suunatud ühiskond, eesmärgid on pidevalt seatud ettepoole. Ja see on vältimatu, sest teatud mõttes on see evolutsiooni ja arengu jaoks hädavajalik. Samas, kui inimestel tekivad probleemid või mured või nad tunnevad, et nad ei saa enam enesega hakkama, siis hakkavad nad tihtipeale kaevuma minevikku, oma lapsepõlve ja otsivad põhjusi sealt. Ja tihtipeale on nad nõus suuri rahasummasid maksma, et psühholoogid ja terapeudid aitaksid neil aru saada, millised tegurid on neid mõjutanud. See on ju paradoksaalne? Meie lavastuses on samamoodi – jah, kuritegu toimub tõepoolest, aga oluline on natuke miski muu,» selgitas Tanel Jonas.