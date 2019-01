Sven Grünberg üllatab kuulajaid kahe erilise autoriõhtuga

Selline kooslus on harvaesinev ja Sven Grünbergi väga hästi iseloomustav. Autorikontsertidel kõlab akustiline muusika, mille parimale võimalikule esitusele, tunnetusele ja publikuni toomisele aitavad kaasa Sven Grünbergile lähedased solistid ja kollektiivid, kellega helilooja on oma pikal loomingulisel teekonnal teinud koostööd nii filmimuusika kui ka kõikvõimaliku muu muusika loomisel ja esitamisel. Oodata on erilist sündmust, mis on justkui sügav pilk helilooja hingemaailma, sest Grünbergi muusika peegeldab teda ennast. See on ühel ajal harmooniline ja dissonantse lahendav, suuri masse puudutav, kuid ometi detailidele keskenduv, helge, loov ja puudutav.