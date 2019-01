Andres Puustusmaa naaseb teatrilavale

Teater KELM, mis oli koos Kultuuriklubiga Kelm sunnitud kevadel oma ruumidest lahkuma, on nüüd leidnud endale partneri Kanuti Gildi SAALi näol ning nii antaksegi esimene etendus väljaspool Kultuuriklubi Kelm ruume 17. jaanuaril Püha Vaimu SAALis. Seekordse lavastuse teeb veel eriliseks see, et peale viitteist aastat pausi naaseb teatrilavale praegu režissöörina leiba teeniv Andres Puustusmaa.

«AV Maria» on perekonna kui ühiskonna väikseima mudeli lugu, mis klassikaliste narratiivide (n-ö Tuhkatriinu, Romeo ja Julia, Fausti, Achilleuse jne lugude) küüsist ei suuda pääseda, et leida enesele koht päikese all, kus ei ole nagunii enam midagi uut. Loo keskmes on isa ja tütar, kes ei saa või ei julge väljuda oma elutoast kartes, et lahkudes tabab ühte neist surm.