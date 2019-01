Lavastus, mille lagi on liiga kõrge

Ühte aega ja ruumi on koondatud küll sõnateater, tants ja muusika, mis on aga tänapäeval juba ammu omavahel nii põimunud, et neid eri kunstiliikideks nimetada ei saa, ehkki kõnealune lavastus neid taas eraldada püüab. «Gesamtkunstwerk» on mõttefragmentidest kokku pandud nüüdisaegne teater, kus puudub selge narratiiv, kuid on jõuliselt olemas postmodernistlikule ajale omane viidete süsteem ja kontekstimuutused.