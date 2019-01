«Eesti teleseriaalinduse teine nimi on vaesus»

Minu vestluskaaslane on «ENSV» kaasstsenarist Gert Kiiler, kes õppis 1990ndatel Viljandis näitlemist ning töötas enne vabakutseliseks hakkamist Ugalas inspitsiendi ja Sakalas ajakirjanikuna. Alates 1995. aastast on ta kirjutanud Sakala kord kuus ilmuvat huumorirubriiki «Liba-Sakala». Mullu pälvis Kiiler Oskar Lutsu huumoripreemia.

Kes räägivad? Ma ei nõustu. Ma usun, et head nalja on praegu pigem rohkem kui kunagi varem. Lihtsalt halba nalja on kümneid kordi rohkem kui head ja see hea kaob sinna vahele ära. Sama on kõige muuga – tänu internetile on võimalik igaühel olla humorist, laulja, kirjanik, arvamusliider jne.