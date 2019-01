Elektriteatris pakutakse hõrku linnapoeesiat

Kavas on seiste filmi, millel kõigil on rääkida lugu oma linna kohta. Vaataja kutsutakse kaasa linnadesse nagu Barcelona, Kopenhaagen, New York, Rooma, Pariis, Winnipeg ja Berliin. Teekonnal visatakse nalja modernistlikku arhitektuuri üle («Minu onu»), võideldakse linnaelanike õiguste eest («Ada linnapeaks») ja tuntakse arhitektuuri tervendavat jõudu («Columbus»).

Eksperimentaalne ja veetlevalt naljatlev Guy Maddini «Minu Winnipeg» on režissööri hüvastijätt oma kodulinna Winnipegiga Kanadas, kus segunevad ajaloolised sündmused ja autori lapsepõlve fantaasiad. Isiklik suhe filmi toimumiskohaga on ka Korea režissöör Kagonadal, kelle võlus ära Columbuse linn Ameerika Ühendriikides — «Columbus» on ühelt poolt kummardus linnale, kuhu on kogutud muljetavaldav hulk modernistlikku arhitektuuri, aga teisalt ka mõtisklus selle üle, kui palju võib arhitektuur inimeste heaolu mõjutada.