Auhinna panuse eest eesti muusikasse pälvib ansambel Mahavok

Helilooja ja muusiku Heini Vaikmaa sõnul on tunnustus neile suur ja samas ka väga meeldiv üllatus. «Eks me ole kõik need aastad ajanud vaikselt, kuid järjekindlalt oma rada, seda nii instrumentaalmuusika kui ka lauludega,» kommenteeris Vaikmaa. «On rõõm tõdeda, et kuigi Mahavoki asutamisest saab tänavu juba 37 aastat, mängivad raadiojaamad meie laule ja muusikapalu endiselt üsna innukalt. Ju siis on meie looming kuulajatele meelt mööda – nii vanad hitid kui ka uued lood.»

Tunnustuse kohta ütles Vaikmaa, et iga inimene, eriti aga loomeinimene, vajab aeg-ajalt tunnustust, sest see annab märku, et sinu püüdlusi ja jõupingutusi on märgatud ja hinnatud. «Mõni võib muidugi arvata, et kui sa oled saanud «elutöö preemia», siis võid edaspidi jalad seinale visata. Õnneks Mahavoki puhul seda karta pole, sest mulle endale annab see tunnustus vaid jõudu ja indu juurde!»

Mahavoki pika ajaloo jooksul on saanud tuntuks mitu armastatud muusikut, eelkõige muidugi Karl Madis ja Kare Kauks. «Kare suurepärast vokaali imetlen ma iga kord, kui raadiost tuleb kas «Mägede hääl», «On läinud aastad», «Lootus», «Minna lihtsalt nii» või mõni muu tema lauldud Mahavoki hitt, ja mul on siis alati kahju, et ta otsustas ühel hetkel laulmisega lõpu teha. Ma loodan siiani, et ühel päeval on tal siiski võimalik veel Mahavoki koosseisus lavale tulla,» lisas Vaikmaa.

Bändi pikaaegne solist Kare Kauks märkis, et südamega tehtud muusika loojale ei ole auhind kunagi eesmärk omaette. Samas arvas ta, et igasugune tunnustus Mahavoki tegevusele on ääretult positiivne. «See on ühtviisi tagasiside, et meie töö on kellelegi väga korda läinud. Kindlasti oli see väga meeldiv üllatus, et bänd ka minu osalust väga kõrgelt hindas, kuna olen juba mitu aastat bänditegevusest kõrval,» ütles Kauks.

Mahavok alustas selle nime all tegevust 1982. aastal. Bändi viimane album «Galaktikad» ilmus 2010. aastal ja oli Eesti muusikaauhinna nominent aasta jazz-albumi kategoorias.

Kes saab auhinna panuse eest eesti muusikasse, otsustavad Eesti Fonogrammitootjate Ühingu liikmed. Auhind antakse märkimisväärse panuse eest eesti muusika arendamisse ja edendamisse.