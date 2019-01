Tõnu Kaljuste sai väärika rahvusvahelise auhinna

Kaljuste sai auhinna Arvo Pärdi sümfooniate plaadistuse eest koos Wcorclawi filharmoonikutega. Album ilmus ECM New Series 2600 sarjas. Zürii sedastas oma otsust põhjendades, et paljude aastate jooksul on Kaljuste olnud üks kõige viljakamaid ning mõjukamaid Pärdi muusikalise kosmose interpreteerijaid. Tema tundlik lähenemine Pärdi loomingule avab tee läbi erinevate heliloomingustiilide, nagu näiteks neoklassika, serialism, greogoriaani laul ja kirikuslaavi muusika. Lisaks eeltoodule avab Kaljuste tee helilooja sügavatesse vaimsetesse rännakutesse.

«Minu jaoks teeb selle tunnustuse väärtuslikuks , et selle auhinna määravad rahvusvahelised klassikalise muusika ajakirjad. See pole ühe ajakirja või toimetuse üritus, vaid rahvusvahelise muusikakriitikute koostöö tulemus,» kommenteeris Kaljuste. «Mõistagi on meeldiv, kui su album on nomineeritud kõrvuti Berliini Filharmoonikute John Adamsi albumiga ja su salvestust hinnatakse niivõrd, et saad auhinna.»