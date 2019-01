Palju enamat kui juubeliraamat

2018. aasta paljude juubelite seas tähistati sügisel ka 30 aasta möödumist Eestimaa Rahvarinde ametlikust asutamisest. Just selle nime all, rahvarinne «perestroika toetuseks», polnud see rahvaliikumine ametlikult päevagi, ehkki pool aastat varem oli selle loomine seesuguse pealdisega algatatud ning nii toonased kui tagantjärele-oponendid ja -konkurendid seda tänini esile toomata ei jäta. Vaid poole aastaga oli olukord – suuresti tänu Rahvarindele endale – põhjalikult muutunud. Perestroika, mis veel äsja oli olnud võimalus, oli nüüd pelgalt ettekääne.