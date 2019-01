Patrik Schumacher: „Kogu avalik ruum võiks olla eraomandis, kuid avalikkuse kasutuses“

Zaha Hadid Architects on Londoni arhitektuuribüroo, mille asutas maailma mainekaima arhitektuuripreemia, Pritzkeri auhinnaga pärjatud arhitekt Zaha Hadid. Tema ootamatu surma järel 2016. aasta märtsis on bürood juhtinud ja selle ainsaks partneriks just Schumacher.