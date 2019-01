Loe, kuni rõõm peale tuleb

Veronika Kivisilla on kolme luulekogu järel välja andnud esimese proosakogu, mis koondab lühemaid lookesi, mida ta on varem veebis avaldanud. Pealtnäha tundub, et tegu on väga lihtsa raamatuga, päevikuga, mis jäädvustab umbkaudu viie aasta uitmõtisklusi ja pisiseiku, mis on tema päevis märkimisväärsed olnud. Näib, et Kivisilla käib ringi, silmad-kõrvad avali, sest ka tema luuletustest on paljud meeldejäävamad jutustanud just sellest, mida ta Nõmme bussis, Käsmu kirikus või mujal on sattunud pealt kuulma.