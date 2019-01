Shyamalani helgeimate hetkede austajana on mul valus, kuid vajalik tunnistada, et tema uusim film «Klaas» ei küüni kuidagi selliste meistriteosteni nagu «Purunematu» (2000) ja «Lõhestatud» (2016). Aga just nende filmidega tulebki «Klaasi» võrrelda, sest tegemist on triloogia lõpufilmiga, mis kõik tegelased kokku toob ning peaks ka otsad kokku sõlmima.