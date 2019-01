Hard Rock Laager 2019 kuulutas välja esimese peaesineja

Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi sõnul on Liverpooli väärismetalli magnaadid koondnimega Carcass raskemuusika sõprade jaoks üks olulisemaid tegijaid läbi aegade. «Carcass on näidanud iga sammuga uut suunda ekstreem-metali arenguteel: 80-aastatel panid nende esikalbumid «Reek of Putrefaction» ja «Symphonies of Sickness» nurgakivi gore-grindile ja hilisemas faasis sai plaadist «Heartwork» meloodilise death metali alustala. Patoloogiast inspireeritud terminoloogiaga flirtiv Carcass kehtestas omad reeglid ning hoidis latti pidevalt kõrgel aastani 1996, mil juhe - paljude fännide arvates enneaegselt - seinast tõmmati.»