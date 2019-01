Nädala plaat. Sihikindlad unistajad

Bändi debüüt „Kajalood“ ilmus 2014. kevadel ning sellega võrreldes – kui just peab võrdlema – on Jan Helsing teinud tõhusa sammu edasi. Debüüdi sümpaatne, kuid veidi ebalevalt mõjuv tervik on minevik. Jan Helsing on vahepealsete aastate jooksul muutunud oluliselt küpsemaks ja täiskasvanumaks, „Käed“ on ühtaegu nii unistav kui ka konkreetne. Emotsioone ja erinevaid kihte on parasjagu, aga mitte ülearu.