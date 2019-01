Aja auk. David Bowie tipphetk

Olukord oli Bowie jaoks tol hetkel selline, et oma eelmise plaadi „Station to Station“ tegemist ta ei mäletanudki, sest kokaiin võttis oma. „Mulle hiljem räägiti, et see tehti L.As, aga ega ma ise ei mäleta.“ „Station to Stationi“ kohta arvas kriitik Lester Bangs, et Bowiest on lõpuks saanud poosetaja asemel kunstnik. L.A ja kokaiin olid ta ära väsitanud, selle asemele olid sugenenud soov minna Euroopasse ja mingil moel sulguda. Ning minna ka kunstilises mõttes edasi. Lisaks märkimisväärsele kokaiinipõletusele oli see aeg tema jaoks keeruline ka kohtuprotsessi tõttu oma endise mänedžeri Tony DeFriesiga, kellele kuulus seni pool Bowie sissetulekutest. Muusik ei olnud sellise asjaga rahul ja tahtis orjastavatest tingimustest vabaneda.