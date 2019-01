Kertu Orro: loodan koostööle muusikainstitutsioonide vahel

Kui 14. jaanuaril jõudis meediasse uudis teie kutsumisest Eesti Kontserdi juhatuse uueks liikmeks, ütles sihtasutuse nõukogu esimees Toomas Siitan kommentaaris ETV-le, et nõukogu ja teie visioonid muudatuste vajadusest langesid kokku. Millised need visioonid on?