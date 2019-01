Metsatöll avaldas uue videosingli

«Katk kutsariks»: «Katk hiilib meie hoovi üsna rahulikult, nagu omainimene. Pargib oma ree meie taluõuele ning palub naeratades luba astuda maamehe madalasse rehetuppa. Kui langevad maskid, saame me aru küll, et enam ei anna midagi teha - katku lubadused olid antud tühja, tema loosungid täis valskust. Ning nüüd, meie kaariku kutsarina, on tal justkui vaba voli toimetada meiega nii nagu on tema äranägemine ja soov. Sest me ise valisime tema tee ja ise ulatasime talle naeratades ohjad. Pidutseme edasi, nagu homset ei tuleks enam eal. Teame siiski sisimas ja sala, et kui katk on lademetes lükanud laibad meie hoovi mädanema, oleme vastutajateks ikka ja ainult meie ise.»