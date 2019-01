Endla Teatrigaleriis avatakse traditsiooniline näitus «Pärnumaa foto»

Tänaseks traditsiooniks muutunud näituse «Pärnumaa foto» algatajaks oli Pärnu Postimehe toimetus. Kui alguses saadeti näitusele pilte kaunist Pärnumaa loodusest, lemmikloomadest ja olustikust, siis aastate jooksul on domineerivaks muutunud fotokunsti professionaalsem pool. Lemmikloomi enam näituselt ei leia, pigem on fookuses imeliste ja ainulaadsete hetkede tabamine ning kõrge kunstiline tase. Eelmisel aastal osales näitusel 38 autorit ja eksponeeriti 60 fotot. Huvi fotomeedia vastu on aastatega suurenenud ja tänaseks on näitusest välja kasvanud sel aastal teist korda toimuv fotofestival Pärnu Fotofest 2019, mille raames avatakse 23. jaanuaril viis erilaadset fotonäitust.