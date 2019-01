Algab konkurss endise NO99 ruumide kasutamiseks

«Riik on Sakala 3 teatrimajja pidevalt investeerinud, kuid sama oluline on teatris sisu, mis peab publikut kõnetama. Mitmeid huvitavaid mõtteid on juba tutvustatud nii Kultuuriministeeriumile kui ka ajakirjanduse kaudu avalikkusele, kuid kõigile võrdse võimaluse tagamiseks on tähtis ideid kõrvutada, mõtteid omavahel võrrelda ning kandvamad välja valida,» ütles Kultuuriministeerium kunstide asekantsler Hillar Sein.