Vene Teatris esietendub Kivirähki eriline näidend

Andrus Kivirähki näidend «Eesti matus» on Eesti teatri laval olnud erakordselt edukas. Siin ei ole midagi imestada, räägib ju näidend ühe eesti pere elust, mis on paljuski sarnane tuhandete teiste perede lugudele. Teine maailmasõda, nõukogude vangilaagrid, kommunistlik minevik- terve 20. sajand läbib tõelise tormina vana Andrese saatust, nagu ka tema koduste ja naabrite oma. Ta on terve elu tööd rüganud, terve elu on töö olnud tema olemise mõte, mitte keegi, mitte kunagi ei ole näinud vana Andrest tegevusetult istumas... Ja vana Andres sureb... tööd tehes. Naabrid leiavad mehe lamamas puuriida ääres kirves käes.